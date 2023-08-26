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        Haberler Yaşam Fareyi bulabilecek misiniz? Beyin jimnastiği yapmayı sevenler için 9 soruluk dikkat testi!

        Beyin jimnastiği yapmayı sevenler için 9 soruluk dikkat testi

        Hafta sonu için eğlenceli alternatiflerinden biri beyin jimnastiği yapmak olabilir. Bunun için; sadece yarım saat ayırarak, resimlerdeki gizlenen detayı bulmanız yeterli.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:10
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          Bu kedilerden biri, minik bir kalp taşıyor. Cevap bir sonraki sayfada.

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          Bir pati diğerlerinden farklı ama hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Sincabın küçük kuyruğunu gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Burada burnu olmayan beş adet kardan adam var. Cevap bir sonraki sayfada.

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          Bu resimde dört minik kediyi bulmanız gerek! Cevap bir sonraki sayfada.

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          Bazı domuzların şapkaları yok ama hangisinin? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Bu kar kürelerinde saklanan dört minik yıldız var biri epeyce küçük! Cevap bir sonraki sayfada.

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          Bu fincanlardan hangisi boş? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Sincapların arasına gizlenen bir fare var, gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.

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          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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