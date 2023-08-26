Beyin jimnastiği yapmayı sevenler için 9 soruluk dikkat testi
Hafta sonu için eğlenceli alternatiflerinden biri beyin jimnastiği yapmak olabilir. Bunun için; sadece yarım saat ayırarak, resimlerdeki gizlenen detayı bulmanız yeterli.
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Bu kedilerden biri, minik bir kalp taşıyor. Cevap bir sonraki sayfada.
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Bir pati diğerlerinden farklı ama hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.
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Sincabın küçük kuyruğunu gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
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Burada burnu olmayan beş adet kardan adam var. Cevap bir sonraki sayfada.
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Bu resimde dört minik kediyi bulmanız gerek! Cevap bir sonraki sayfada.
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Bazı domuzların şapkaları yok ama hangisinin? Cevap bir sonraki sayfada.
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Bu kar kürelerinde saklanan dört minik yıldız var biri epeyce küçük! Cevap bir sonraki sayfada.
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Bu fincanlardan hangisi boş? Cevap bir sonraki sayfada.
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Sincapların arasına gizlenen bir fare var, gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
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Kaynak: BrightSide
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