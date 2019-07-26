İzmir'de yaşayan 59 yaşındaki Beyin ve Sinir Hastalıkları Doktoru Arif Ösün, bir süre önce akciğer kanserine yakalandı.

Ösün, "Bir gün yoldan karşıya geçerken biraz süratli geçmek istedim ve koşamadığımı fark ettim. Eve geldiğimde baktım bacaklarımda baya bir incelme meydana geldiğini gördüm ve bunun farkında bile değildim" dedi.

Hastaneye gittiğinde akciğer kanseri olduğunu öğrenen Dr. Arif Ösün, hemen ameliyata alındı. Akciğerinden kanserli hücre alınırken, 'her şey bitti' dediği anda yeniden metastaz ile kansere yakalandı. Bu defa immuterapi, kemoterapi ve radyoterapi alan Dr. Ösün, aldığı tedavilerin yanında bir rehabiliatsyon merkezine giderek solunum ve kas egzersizleri yapmaya başladı.

"KANSER HASTALIĞI, ESKİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN UZAKLAŞMIŞ DURUMDA"

Kanserle mücadelenin artık sadece klasik yöntemlerle olmadığını, sadece aldığı kemoterapi ya da radyoterapilerin etkili olmadığını ifade eden Doç. Dr. Ösün, "Kanser hastalığı artık eski klasik tedavi yöntemlerinde tamamen uzaklaşmış durumda. Her şeyden evvel bu kompleks bir hastalık. Sadece kemoterapi ajanları veya gen tedavileriyle bu işi alt etmek pek mümkün değil. Kanser dokusunu ortadan kaldırabilirsiniz ama solunum yetmezliğinden hem hayat kaliteniz bozulabilir hem de hayatınızı kaybedebilirsiniz. Amaç sadece kanserli hücreleri ortadan kaldırmak olmamalı. Bu tür ciddi hastalıklarda mutlaka ve mutlaka rehabilitasyon programları olmazsa olmaz ve bunlara çok ciddi eğilmek lazım" dedi.

"HEKİM OLMAMA RAĞMEN GEÇ FARK ETTİM"

Doktor olmasına rağmen insanın bazen kendini kontrol etmeyi ihmal ettiğini belirten Doç. Dr. Ösün, "İnsanın yaşantısı bir anda değişebiliyor. Her şey yolundayken bir gün tesadüfen çekilen bir akciğer filmiyle halk arasında bir leke görülüyor. Ardışık tetkiklerle onun kanser olduğu ortaya koyuluyor. Ameliyata karar verildi ameliyat oldum, tedavi gördüm. Bu tür tedavileri görürken insan biraz kendini kontrol etmeyi de ihmal edebiliyor aslında. Bir gün yolda karşıdan karşıya geçerken biraz süratli geçmek istedim ve koşamadığımı fark ettim. Eve geldiğimde baktım bacaklarımda baya bir incelme meydana geldiğini gördüm ve bunun farkında bile değildim. O gün koşmaya yeltenmesem hiç farkında bile olmayacağım. Sonra kortizon etkisiyle adele ve kas zayıflığı olduğunu fark ettim. Merdiven tırmanıyordum. Aslında bir hekimim ama hekim olmama rağmen bende oluşan olumsuz değişiklikleri çok geç fark ettim" dedi.

"ARTIK KOŞABİLİYORUM, GERİ GERİ BİLE MERDİVEN ÇIKIYORUM"

Yürümekte zorlanmaya başlayınca hemen bir rehabilitasyon merkezine giden Doç. Dr. Ösün, "Bu adale kaybının geri toparlanması için yapılması gereken tek şey biliyoruz ki rehabilitasyon programı. Yoğun bir çalışma temposu ve aşağı yukarı üçüncü aydayız artık koşabiliyor, merdiven çıkabiliyorum. Artık koşabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum hatta geri geri bile merdiven çıkabiliyorum. Bu programlar önemli. Sadece bacak kuvvetleri için de değil solunum problemleri olduğumu da daha sonra fark ettim. Solunum egzersizleri de yaptık. Şu anda solunum açısından da son derece rahatım. Eskiden bir süre yürüyünce nefes nefese kalıyordum. Şu anda uzun süreli yürüyüşler yapabiliyorum" diye konuştu.