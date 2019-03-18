Kütüphane, ABD'de yayımlanan "Wired" adlı kültür ve teknoloji dergisinin seçkisinde, en güzel 10 modern kütüphane arasında dördüncü sıraya yerleşti.

"Kütüphane-i Umum-i Osmani" adıyla 1884'te kurulan kütüphanenin, restorasyonu ve iç tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapıldı. Kütüphanede, yarısı kitap olmak üzere yaklaşık bir milyona yakın doküman okuyucuyla buluşuyor. Kitapların 11 bin 120'sini aralarında çok önemli eserlerin de bulunduğu "el yazması eserler" oluşturuyor.

İLK SIRA DANİMARKA DOKK1 KÜTÜPHANESİ'NİN OLDU

Wired dergisi, tarafından hazırlanan değerlendirmede, 30 bin metrekarelik alanıyla, İskandinav ülkelerindeki en büyük kütüphane olan Danimarka'daki Dokk1 Kütüphanesi ilk sırayı alıyor.

Listeye göre, ABD'nin Vermont eyaletinde bulunan Lawrence Halk Kütüphanesi ikinci, Çin'in Zhen Yuan şehrinde yer alan Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi üçüncü, Beyazıt Halk Kütüphanesi dördüncü, Norveç'teki Vennesla Kütüphanesi beşinci, Bodo Halk Kütüphanesi de 6. sırada bulunuyor.

ABD'de feng-shui prensipleriyle tasarlanan Chicago Halk Kütüphanesi yedinci, İngiltere'de 400 binin üzerinde eser barındıran Birmingham Kütüphanesi sekizinci, Kanada'da camlı mimarisiyle dikkati çeken Halifax Merkez Kütüphanesi dokuzuncu, Meksika'nın Conarte Kütüphanesi ise 10. sırada yer alıyor.