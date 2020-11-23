Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

Kent genelindeki kar yağışının ardından ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Ağbaba Dağları beyaza büründü.

Küçük göletlerin buz tuttuğu ilçede, kayak merkezi ve dağların yanı sıra karla kaplanan sarı çam ormanlarındaki ağaçlar "beyaz gelinliğini" giydi.

Karın yağmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken şakrak kuşlarının, bitkilerin tomurcuklarını yiyerek beslenmeye çalışması dikkati çekti.