Beyaza bürünen Istranca Ormanları havadan görüntülendi
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi
Giriş: 18.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:53
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
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Kar yağışı sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.
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Kar örtüsü altındaki ormanlar drone ile görüntülendi
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede yağış beklenmiyor.
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