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        Haberler Gündem İstanbul "Beyaz Yol"un 3. etabı tamamlandı | Son dakika haberleri

        Metrobüs yolundaki "Beyaz Yol"un 3. etabı tamamlandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB), metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışmasının 3. etabı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:36
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        "Beyaz Yol"un 3. etabı tamamlandı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 3. etabı tamamlandı.

        İBB'den yapılan açıklamada, "Beyaz Yol" uygulamasının metrobüs yolunda konforlu seyahat imkanı sunduğu ve 20 yılın üstünde dayanım gücüne sahip olduğu kaydedildi.

        Bu kapsamda, "Beyaz Yol" çalışmasının üçüncü etabına 6 Temmuz'da başlanıldığı aktarılan açıklamada, üçüncü etap çalışmalarının tamamlandığı, metrobüs yolunun iki yönde de beyaz yol ile kaplandığı belirtildi.

        Metrobüs yolundaki üçüncü etap çalışmaları, İBB Sosyal Tesisler ile Yenibosna metrobüs durakları arasında yapıldı.

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        #istanbul
        #beyaz yol
        #metrobüs
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