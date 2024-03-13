Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni yardım paketi

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ABD hükümeti Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kongre’deki 60 milyar dolarlık yardım paketinin Cumhuriyetçiler tarafından engellenmesinin ardından duyurduğu bu askeri yardımın “Ukrayna’nın cephedeki ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak” olduğunu da ekledi.

ABD’nin üç aydır Ukrayna’ya ilk yardımını oluşturacak bu pakette mühimmat, roket ve hava savunma füzeleri olacağı belirtildi.

Sullivan “Bu mühimmat, Ukrayna silahlarının bir süre daha işlemesini sağlayacak fakat çok kısa bir süre” dedi ve ekledi:

“Bu Ukrayna’nın mühimmatının tükenmesini engelleyemeyecek.”

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardım paketini onaylaması için aylardır çağrı yapıyordu.

60 milyar dolarlık bu paket Demokratların kontrolündeki Senato’dan geçse de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu paketi gündemine almamıştı.

Donald Trump çizgisindeki Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi’nin başka bir yardım paketi oylayacağını fakat bunun yalnızca ABD’nin göç sistemini değiştirecek bir yasanın Kongre’de kabul edilmesinden sonra yapılacağını söylüyor.

Salı günü Temsilciler Meclisi’nde iki partiden bir grup siyasetçi Ukrayna’ya yardım için, nadiren kullanılan bir prosedürü devreye sokarak bu konuyu gündeme alma girişimi başlattı. Fakat bu taktik 2015’ten bu yana uygulanamamış bir prosedüre dayandığı için ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor.

Salı günü Danimarka da Ukrayna’ya 336 milyon dolarlık mühimmat ve ağır silah göndereceğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy geçen ay yaptığı bir konuşmada, son aylarda Rusya karşısındaki kayıplarını yapay olarak nitelediği bu mühimmat eksikliğine bağlamıştı.

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