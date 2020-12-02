Beyaz Saray yeni bir skandalın eşiğinde: Rüşvet karşılığı af

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ABD federal mahkemesinde bir bölümü kamuyu açılan belgelere göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın 'başkanlık affı' karşılığında Beyaz Saray'a para akıtıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturmayla ilgili belgeler bölge yargıcı Beryl Howell tarafından kamuya açılırken, Yargıç Howell soruşturmayı 'af için rüşvet' soruşturması olarak tanımladı.

Açıklanan 18 sayfalık belgenin yaklaşık yarısının gizli tutulduğu ifade edilirken, kamuya açık kısımlarında iddia edilen organizasyonla ilgili çok az detay yer alırken, olaya karışan hiçbir isim ise açıklanmadı.

Mahkeme tarafından yayınlanan belgelerde, Washington'daki federal savcıların bir rüşvet organizasyonunun varlığına dair kanıtlar ele geçirdiği belirtilirken, bir takım kişilerinin 'başkanlık affı veya ceza ertelemesi karşılığında maddi katkı' teklif ettikleri ifade edildi.

Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili soruşturmanın hedefinde olan bir hükümet görevlisi olmadığını söyledi.

Soruşturmayla ilgili olarak elliden fazla içlerinde telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların da olduğu 50'den fazla dijital cihaza el konulduğu ifade edildi.

ABD anayasasına göre, başkanların federal suçlardan hüküm giyen kişileri affetme yetkisi bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump bu yetkiyi kullanarak, 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada FBI'a yalan söylediği ceza alan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i affetmişti.

Bu af, Trump'ın Beyaz Saray'daki son haftalarında affedeceği insanlar zincirinin ilk halkası olarak değerlendirilmişti.