Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son iki testinin negatif çıkması ve bir haftadır hastalık belirtisi göstermemesinin ardından doktorları, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19'u atlattığını söyledi." ifadesi kullanıldı.

O'Brien'ın Beyaz Saray'daki ofisine, görevinin başına döndüğüne işaret edilen açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı, kendisine sıcak bir karşılama yapan Başkan Donald Trump ile de görüştü." denildi.

KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Beyaz Saray'dan 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile de yakından çalışan O'Brien, salgın süresince ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, O'Brien'ın virüsü Beyaz Saray dışında, bir aile toplantısı esnasında kapmış olabileceğini kaydetmişti.