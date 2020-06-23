Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, Çin ile olan ticaret anlaşmasının "devam ettiğini" söyleyerek daha önce bu anlaşmanın "bittiği" yönünde yaptığı açıklamasından geri adım attı. Navarro'nun bu açıklaması zaten koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen piyasalarda oynaklığa yol açtı. Navarro sözlerinin "bağlamından çok uzak" şekilde yorumlandığını söylerken ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yapığı açıklamada Çin ile yapılmış olan anlaşmanın "geçerli" olduğunu söyledi.
Trump "Umarım bu anlaşmanın koşullarını yerine getirmeye devam ederler" ifadesinde bulundu. Fox News'da kendisine ticaret anlaşmasının sorulması üzerine Navarro önce "anlaşma bitti" demişti. Navarro anlaşmada "dönüm noktasının" ABD'nin Çinli heyetle 15 Ocak'ta gerçekleştirilen Birinci Aşama görüşmelerinden sonra koronavirüs salgınını öğrenmesi olduğunu söylemişti.
DALGALANMAYA YOL AÇMIŞTI
Navarro "Bu virüsü yaymak için bu ülkeye yüz binlerce insanı göndermiş oldukları bir dönemdi ve daha uçağın tekerleği pistten kalkmadan salgınla ilgili haberleri almaya başladık" demişti. Açıklamaların ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı ve ABD borsası eksiye dönerken Avrustralya doları gibi riske duyarlı para birimleri değer kaybetti.
Trump'ın Çin'i açıktan en çok eleştiren danışmanlarından biri olan Navarro'nun açıklamalarının "bağlamından çok uzak" ekilde yorumlandığını söylemesinin ardından piyasalar kayıplarının çoğunu telafi etti. Navarro "Olayların yürürlükte olan Birinci Aşama ticaret anlaşmasıyla hiç alakası yok. Ben sadece Çin virüsünün kökeni ile ilgili yalan söyleyen ve salgının dünyaya yayılmasına neden olan Çin Komunist Partisi'ne yönelik güvensizliğimizi dile getirdim" dedi.
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