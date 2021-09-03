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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Bu seçimlerle hiç karşılaşmadığınızı biliyorum"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın neden kürtajı desteklediğini soran erkek muhabire, "Bu kararı vermenin bir kadına ve bu kararları doktoruyla birlikte vermenin yine bir kadına bağlı olduğuna inanıyor. Bu seçimlerle hiç karşılaşmadığınızı ve hamile kalmadığınızı biliyorum" yanıtını verdi.

03.09.2021 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki:
Gazetecinin "kürtaj" sorusuna Psaki'den yanıt
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Katolik inancının gazeteci tarafından gündeme getirilmesinden sonra, Biden'ın kürtaj hakkına verdiği destek sorusu üzerine bir erkek muhabirle tartıştı.

AA’nın aktardığı haberde, ABD’nin Teksas eyaletinde kadınların hamileliklerinin 6’ncı haftasından sonra kürtaj hakkını yasaklayan tartışmalı yasanın yürürlüğe girdiği yazılmıştı.

Yasa kapsamında, kürtaj kliniklerinin yanında, 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere de dava açılacağı aktarılmıştı.

Psaki, düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularıyla karşı karşıya kaldı.

"BU SEÇİMLERLE HİÇ KARŞILAŞMADIN"

Kimliği hemen belirlenmeyen bir erkek muhabir tarafından sorulan soruda: "Başkan’ın kendi Katolik inancı kürtajın ahlaki olarak yanlış olduğunu öğretirken neden kürtajı destekliyor?" sorusuna karşılık Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Bu kararları vermenin ve bu kararları doktoruyla birlikte vermenin bir kadına bağlı olduğuna inanıyor. Bu seçimlerle hiç karşılaşmadığınızı ve hamile kalmadığınızı biliyorum" dedi.

Psaki, muhabirden daha fazla soru almayı reddederek başka bir gazetecinin sorusuna yöneldi.

Independent haberinde, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin toplantının ilerleyen saatlerinde kendisini bir kadının kürtaj hakkının güçlü bir destekçisi olarak nitelendirdiği ve Planned Parenthood’a ve diğer kuruluşlara teşekkür ettiği yazıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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