Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray Sözcüsü'nden yanıtına dair açıklama | Dış Haberler

        Beyaz Saray Sözcüsü'nden yanıtına dair açıklama

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin sorusuna verdiği yanıtla ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, muhabirin Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi kimin seçtiğine ilişkin sorusuna "Annen seçti." yanıtını vermişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 23:56 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray Sözcüsü'nden yanıtına dair açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi kimin seçtiğine ilişkin sorusuna "Annen seçti." yanıtını vermesinin ardından, muhabiri "Trump'a saldıran solcu aktivist" olarak nitelendirdi.

        Leavitt, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in "Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna "Annen seçti." karşılığını vermesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yazılı açıklama yaptı.

        Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendiren Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

        Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu.

        Leavitt de buna yanıt olarak "annen seçti" cevabını vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        Sapanca'da acı son
        Sapanca'da acı son
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Habertürk Anasayfa