Beyaz Saray Sözcüsü McEnany ABD-Çin ilişkilerini "hayal kırıklığı" olarak niteledi

AA

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 testi konusunda ABD'nin tüm dünyada lider bir konumda olduğunu kaydeden McEnany, "ABD, bugüne kadar 7,5 milyon koronavirüs testi yaptı. Bu çok sıra dışı bir rakam. Bu, kazara yakalanmış bir başarı değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Herkesin test edilmesi fikri saçma"

McEnany, insanların işine güven içinde dönmesi için bütün çalışanların test edilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin bir soruyu ise, "Şu anda tüm ABD'lileri test etsek, her saat başı tekrar test etmemiz lazım. Çünkü her an virüse temas edebilirsiniz. Bu nedenle de herkesin test edilmesi fikri saçma. Test konusunda stratejik davranmalıyız, bu zamana kadar da öyle yaptık." dedi.

Virüs önlemlerinin gevşetilmesi kararının, eyalet valilerine bırakıldığını anımsatan McEnany, "Valilere, Beyaz Saray'ın, önlemlerin gevşetilmesi sürecine ilişkin yayımladığı yol haritasına uyma çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

- "Temsilciler Meclisi iyi niyetli hareket etmiyor"

Beyaz Saray'ın Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Doktor Anthony Fauci'nin, Temsilciler Meclisinde ifade vermesini reddetmesine ilişkin McEnany, "Fauci, ilerleyen günlerde Senato'da ifade verecek ve burada hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlar'ın sorusunu yanıtlayacak. Ancak, Temsilciler Meclisi iyi niyetli hareket etmiyor." yorumunda bulundu.

McEnany, bir gazetecinin, "ABD-Çin ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu ise, "Şu anda, ABD ve Çin arasında hayal kırıklığı ve hüsran ilişkisi var." şeklinde yanıtladı.

Çin'in, Kovid-19'un insandan insana bulaşması konusundaki bilgileri yeterince paylaşmadığını vurgulayan McEnany, "Çin, virüs yönetimine ilişkin bizim araştırmacılarımızın inceleme yapmasına izin vermedi." dedi.