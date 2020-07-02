Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklifi istihbaratı hala teyit edilmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Seattle'daki göstericilerin kurduğu özerk bölgenin polis zoruyla dağıtılmasına ilişkin, "Capitol Hill Özerk Bölgesi olarak bilinen bölge, radikal sağın ve demokratların, başarısız olmuş bir deneyiydi. Seattle, anarşistlerin elinden alınarak, özgürleştirildi." diye konuştu.
Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiği iddialarına ilişkin McEnany, "Bu istihbarat, halen teyit edilmiş değil." dedi.
McEnany, CIA Direktörü Gina Haspel ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, yarın Kongre liderleri ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini ve Rusya konusunda bilgilendirme yapacağını kaydetti.
ABD'deki artan Kovid-19 vakalarına da işaret eden McEnany, "Başkan Trump, virüsün kaybolacağı konusunda emin." dedi.
New York Times'ın iddiası
New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.
ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.
Söz konusu istihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Başkan Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!