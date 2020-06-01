"Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında Trump'ın sığınağa götürüldüğü" iddia edildi

CNN'in, bir Beyaz Saray çalışanı ve güvenlik gücünden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın üst kata çıkarılmadan önce yaklaşık 1 saat sığınakta kaldığı ileri sürüldü.
Güvenlik gücü kaynağı ve konuya vakıf diğer kaynak, CNN'e, protestoların Beyaz Saray çevresine sıçradığı cuma gecesi Trump'ın eşi Melania Trump ve oğulları Barron'un da sığınağa götürüldüğünü söyledi.
İkinci kaynak, "Beyaz Saray'daki durumun 'kırmızıya' yükseltilmesi halinde Başkan Trump’ın ve Melania Trump, Barron Trump ile diğer tüm aile üyelerinin Acil Durum Operasyon Merkezi'ne götürüleceğini" ifade etti.
- Trump, ABD Gizli Servisine övgüde bulunmuştu
Trump, cumartesi günü Beyaz Saray önündeki protestoların bitmesi üzerine, güvende olduğunu belirtmiş ve Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gösterilere ilişkin "Daha güvende hissedemezdim" sözleriyle ABD Gizli Servisine övgüde bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump, cumartesi günü, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma günü toplanan göstericilerin yeniden toplanması ve güvenlik koridorunu aşması durumunda "köpeklerle karşılanacaklarını" ve "Gizli Servis görevlilerinin" göstericileri hızlıca dağıtacağını belirtmişti.
ABD genelinde salı gününden bu yana devam eden Floyd gösterileri, başkent Washington'da hafta sonuna da damgasını vurmuştu.
Cumartesi gecesi yaşanan şiddet içerikli eylemlerin ardından pazar günü akşam saatlerinde yine Beyaz Saray çevresinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Floyd için adalet" sloganları ile polis şiddetini protesto etmişti.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle pazar 23.00'dan, pazartesi 06.00'a kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.
- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı
46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
Eyalette "acil durum" ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!