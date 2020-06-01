Beyaz Saray önündeki Floyd protestoları çatışmalara sahne oldu

AA

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etmek üzere Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

ABD genelinde salı gününden bu yana devam eden Floyd gösterileri, başkent Washington'da hafta sonuna damgasını vurdu.

Cumartesi gecesi yaşanan şiddet içerikli eylemlerin ardından pazar günü akşam saatlerinde yine Beyaz Saray çevresinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Floyd için adalet" sloganları altında polis şiddetini protesto etti.

Güvenlik güçlerinin kapattığı Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok", "nefes alamıyorum", "siyahların hayatı önemlidir" gibi sloganlar attı.

Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik tırmanırken, uzun süre barışçıl şekilde devam eden gösteri bir anda alevlendi.

Polisin göstericileri daha geriye doğru itmeye çalışması, iki grubu karşı karşıya getirirken, polisin göz yaşartıcı gaz atmasına göstericiler taş ve su şişeleriyle karşılık verdi. İlerleyen saatlerde polisle göstericiler arasındaki ufak çaplı çatışmalar devam etti.

Çatışmalar devam ederken etrafta bulunan bazı mağazaların yağmalandığı anlar da kameralara yansıdı.

Öte yandan, dünden bu yana devam eden olaylarda, Bahçeşehir Global ağına bağlı ve Beyaz Saray’a komşu olan Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) ve Mentora College'ın içinde bulunduğu binanın da göstericilerin saldırısı sonucu hasar gördüğü bildirildi.

- Muhtemel bir provokatörü engelleyip polise teslim ettiler

Öte yandan protestolar barışçıl bir şekilde devam ederken, yerdeki kaldırımları sökmeye çalışan beyaz bir Amerikalı, çevredeki göstericiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

AA kameralarına yansıyan anlarda, yüzü kapalı söz konusu muhtemel provokatör, etraftakilerin fark etmesinin ardından yaka paça kontrol altına alındı. Kişiyi polise teslim eden göstericiler, "provokasyon" uyarısında bulundu.

- Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Akşam saatlerinde devam eden gösterilerin, saat 23.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağından sonra azalması bekleniyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.

Ayrıca Bowser, gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirmişti.

- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.