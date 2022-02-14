Beyaz Saray önünde göçmenlerden protesto

Beyaz Saray, binlerce göçmenin protestosuna sahne oldu.

Birçok ülke bayrağını açarak Beyaz Saray önünde protesto gösterisi yapan Latin Amerikalı göçmenler, 'yerleşik hak' talebini dile getirdi.

Bu protesto Biden yönetimine karşı ilk göçmen protestosu değil. Daha önce Ekim 2021'de de yüzlerce yasa dışı göçmen, Beyaz Saray önünde "Biden ve Harris, Şimdi Vatandaşlığın Önünü Açın" başlığıyla bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Göçmenler, Biden'ın seçim vaatlerinden olan "yasa dışı göçmenler için vatandaşlık yolunun açılacağı" sözünü tutmasını talep ediyor.