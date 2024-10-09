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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz

        ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" açıklamasına katılmadıklarını, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını istemediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:57 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:23
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        ABD'den Lübnan açıklaması
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

        Sözcü Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Lübnan'ın Gazze gibi olabileceğine" ilişkin tehdit içeren açıklamasına katılmadıklarını kaydederek, "Bu soru ile ilgili çok açık konuşacağım, Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşeceğini göremeyiz ve görmeyeceğiz. Bu, görmek istediğimiz şey değil." dedi.

        Gazze ve Lübnan'daki acıların giderek arttığını ve tam da bu sebeple ateşkesin öneminin bir kez daha altını çizdiklerini söyleyen Jean-Pierre, bölgede ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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        Hizbullah'ın son 1 yıldır İsrail'e saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıları durdurması halinde bugünkü İsrail saldırılarının önlenebileceğini savunan Jean-Pierre, İsrail'in kendini savunma hakkı konusunda net olduklarını ifade etti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı İngilizce video mesajında, Lübnan halkına seslenerek mevcut duruma ilişkin iddialarda bulunmuştu.

        Lübnan halkını, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı ile tehdit eden Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullanmıştı.

        SALDIRILARDA 2 BİN 141 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi öldü.

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        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        DIŞİŞLERİ'NDEN GAZZE AÇIKLAMASI

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki insani durum hakkındaki sorularını cevapladı.

        İsrail askerlerinin Gazze'de saldırılardan kaçmaya çalışan bazı Filistinlilere ateş ettiğine dair raporları gördüğünü belirten Miller, "Bu raporların ayrıntıları hakkında konuşamam ama açıkçası, doğruysa bu kabul edilemez." dedi.

        Miller, "Eğer kaçan Filistinli sivillere, İsrail güçleri tarafından ateş edilmesi gibi bir durum varsa bu kabul edilemez. İsrail hükümetinin bunu araştırmasını ve doğrulanırsa, bunu yapanlardan hesap sorulmasını bekleriz." ifadesini kullandı.

        İsrail askerlerinin dün, Gazze'nin kuzeyindeki saldırılardan kaçan Filistinlilere tahliye sırasında ateş açması sonucunda bazı sivillerin yaralandığına dair görüntüler uluslararası medya kuruluşlarında yayımlanmıştı.

        İsrail ordusundan 15 Aralık 2023'te yapılan açıklamada, ordu güçlerinin, Şucaiyye'deki çatışmalarda 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımlayarak ateş açması sonucu bu kişileri öldürdükleri ifade edilmişti.

        Ayrıntılı incelemenin ardından, Gazze'deki bir binadan belden yukarısı çıplak vaziyette, beyaz bir bayrak sallayarak çıktıktan sonra İsrail askerlerince öldürülen kişilerin 28 yaşındaki Yotam Haim, 24 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz olduğu belirlenmişti.

        "ENDİŞELİYİZ"

        Sözcü Miller, "Gazze'deki ve özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insani durum konusunda inanılmaz derecede endişeliyiz." diye konuştu.

        Bu konunun, ABD ve İsrail hükümetleri arasında ivedi şekilde tartışıldığını belirten Miller, "İsrail hükümetine, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yiyecek, su ve diğer ihtiyaç duyulan insani yardımların Gazze'nin her yerine ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü olduğunu açıkça belirttik." ifadesini kullandı.

        Miller, İsrailli yetkililerin bu konuda "yükümlülüklerine uymalarını" beklediklerini dile getirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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