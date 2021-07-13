Jill Biden, Tokyo Olimpiyatları açılış törenine katılacak

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AP’nin aktardığı habere göre, 23 Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları açılış törenine yalnız katılacak. Jill Biden ve Joe Biden en son 2010 yılında Kanada’da düzenlenen Vancouver'daki Kış Olimpiyatları’na ABD delegasyonunu yönetirken katılmıştı.

Son olarak Tokyo Olimpiyatları'nda müsabakaların seyircisiz oynanması kararlaştırılırken Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Jill Biden'ın ziyaretinin fizibilitesini değerlendirmek için bir ekibin Tokyo'ya gönderildiğini söylemişti.

Joe Biden’ın Amerikalı sporcuları desteklediğini söyleyen Beyaz Saray Basın Sekreteri Psaki, Tokyo hükûmetinin hem personel hem sporcular ve halkı korumak üzere gerekli önlemlerin alındığının farkında olduklarını söyleyerek oyunların düzenlenmesini desteklediklerini söyledi.