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        Haberler Dünya Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'F-35 satışı' açıklaması

        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'F-35 satışı' açıklaması

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin F-35 programına geri alınması için hala çekinceleri olduğu açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:43
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        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'F-35 satışı' açıklaması
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        Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve akabinde ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında adım atmasının ardından Washington'dan 'F-35' açıklaması geldi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini konuşlandırması nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satma konusunda hala sorun yaşıyor" açıklamasını yaptı.

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        #beyaz saray
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