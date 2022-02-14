Beyaz Saray'dan Sevgililer Günü mesajı

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First Lady, geçen yıl yaptığı gibi, Beyaz Saray'ın Kuzey Bahçesi'ne kalp şeklinde bir mesaj koydurdu. İçinde İncil'den bir ayetin yazdığı kalbin yanında köpek ve kedi karton kesimleri de var.

Kalbin içindeki ayette şu mesaj yer alıyor: "Üç şey sonsuza dek sürecektir: İnanç, umut ve sevgi. Bunların en büyüğü sevgidir."

Biden, Twitter'da "Bizim ailemizden sizinkine: Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun!" mesajını paylaştı.

BIDEN'IN OYLARI DÜŞÜYOR

Jill Biden'ın sevgi ve birlik mesajı, Başkan Joe Biden'ın onay puanları düşmeye devam ederken geliyor. Bir CNN anketinde, katılımcıların sadece %41'i Biden yönetimini işini onaylarken, %58'i onaylamadı.

Amerikalılar, ülke rekor düzeyde bir enflasyonla mücadele ettiği için Başkan Biden'ın ekonomiyi yönetmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiler. Ayrıca koronavirüs pandemisi de Biden'a tepkinin bir başka nedeni.