Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Beyaz Saray'dan Sevgililer Günü mesajı

Beyaz Saray'dan vatandaşlarına Sevgililer Günü mesajı

ABD First Lady'si Jill Biden, Beyaz Saray'ı Sevgililer Günü için kalplerle süsleyerek vatandaşlarına inanç ve sevgi mesajı verdi.

14.02.2022 - 19:13 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray'dan Sevgililer Günü mesajı
Beyaz Saray'dan Sevgililer Günü mesajı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

First Lady, geçen yıl yaptığı gibi, Beyaz Saray'ın Kuzey Bahçesi'ne kalp şeklinde bir mesaj koydurdu. İçinde İncil'den bir ayetin yazdığı kalbin yanında köpek ve kedi karton kesimleri de var.

Kalbin içindeki ayette şu mesaj yer alıyor: "Üç şey sonsuza dek sürecektir: İnanç, umut ve sevgi. Bunların en büyüğü sevgidir."

Biden, Twitter'da "Bizim ailemizden sizinkine: Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun!" mesajını paylaştı.

BIDEN'IN OYLARI DÜŞÜYOR

Jill Biden'ın sevgi ve birlik mesajı, Başkan Joe Biden'ın onay puanları düşmeye devam ederken geliyor. Bir CNN anketinde, katılımcıların sadece %41'i Biden yönetimini işini onaylarken, %58'i onaylamadı.

Amerikalılar, ülke rekor düzeyde bir enflasyonla mücadele ettiği için Başkan Biden'ın ekonomiyi yönetmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiler. Ayrıca koronavirüs pandemisi de Biden'a tepkinin bir başka nedeni.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
"Onsuz yaşayamam" diyenler risk altında!
Sevgililer için 10 oyun
Sevgililer için 10 oyun
Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecekseniz...
Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecekseniz...
57 yıllık eşine günde 100 defa
57 yıllık eşine günde 100 defa "Seni seviyorum" diyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.