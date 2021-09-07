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Beyaz Saray'dan Kongre'ye Afgan mültecilere yardım için bütçe çağrısı

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) , Kongre'ye Afgan mülteciler ve doğal afetler için 6,4 milyar dolarlık fon ayırma çağrısında bulundu.

07.09.2021 - 23:10 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray'dan Kongre'ye Afgan mültecilere yardım için bütçe çağrısı
Beyaz Saray'dan Kongre'ye Afgan mülteciler için bütçe çağrısı
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OMB'den yapılan açıklamada, 2022 bütçesinin tamamen onaylanması için daha fazla vakit ayrılması adına Kongre, kısa dönem bütçe geçirmeye davet edildi.

6,4 milyar dolar değerindeki kısa süreli bütçenin büyük bir bölümü, Afganistan'dan tahliye edilen kişilere yardım amacıyla Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına aktarılacak.

Ayrıca bütçenin bir kısmı da Ida Kasırgası'ndan ve kasırganın yol açtığı sellerden etkilenen kişilere yardım amacıyla kullanılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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