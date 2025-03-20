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        Haberler Dünya Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Trump'ın İsrail'e desteği tam

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasından Hamas'ı sorumlu tutarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in eylemlerini desteklediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:14
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        Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteğinin tam olduğunu belirtti.

        ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

        Leavitt, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in saldırılarıyla bozulmasına rağmen ateşkesin sürmemesinden "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunurken, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

        Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

        İsrail saldırıları

        İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

        İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

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