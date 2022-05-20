Beyaz Saray'dan F-16 açıklaması

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumunu değiştirmek için F-16 konusundaki tartışmaların yeniden gündeme gelmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya resmen NATO'ya üye olmaya karar verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray ise Türkiye'nin tutumunu değiştirmek için F-16 tartışmalarının gündeme gelmeyeceği ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ ÇÖZÜLEBİLİR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği güvenlik endişelerinin çözülebileceğini söyledi.

Sullivan, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine ilişkin duruşu konusunda ise "Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından dile getirilen endişelerinin konuşulup çözülebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sullivan, konunun çözümü için ABD'nin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma niyetinin olmadığını bu konunun esasında Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.