Beyaz Saray'da üst düzey koronavirüs vakası!

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Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

O'Brien'ın kendini evde izole ettiği ve çalışmalarını uzaktan sürdürdüğü belirtilirken, virüsü bir aile etkinliğinde kaptığı ifade edildi.

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