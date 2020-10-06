Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu olduktan sonra Beyaz Saray'da maskesiz poz vermesi eleştirilmişti.
Başkan Trump, Demokrat rakibi Joe Biden tarafından da eleştirildi. Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump seçim kampanyası için tweet atmak ile meşgul. Ancak kendisine maske takmasını öneririm. Bilim insanlarını dinle, maskeyi destekle, ülke genelinde maske takılmasını sağla" ifadelerini kullandı.
Biden bir diğer paylaşımında da koronavirüse karşı maske takmanın önemini vurgulayarak, " Maske takmayı vatansever bir davranış olarak görüyorum, sizi ve çevrenizdekileri korumak için" değerlendirmesinde bulundu.
Demokrat Başkan adayı Biden, sosyal medya hesabından, kendisinin maske taktığı, Trump'ın maskesini çıkardığı bir video paylaştı .
— Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020
TRUMP'IN MASKESİZ GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞILMIŞTI
Yaklaşık 10 dakikalık bir uçuşun ardından Beyaz Saray'a ulaşan Trump, helikopterden indikten sonra doğrudan içeri girmek yerine, bahçedeki merdivenlerden Beyaz Saray'ın balkonuna çıktı.
Balkona çıktıktan sonra yüzündeki maskeyi çıkarıp cebine koyan Trump, balkondaki ABD bayraklarının yanına geçerek gazetecilere poz verdi.
Trump'ın Beyaz Saray'ın fotoğraf vermek için maskeyi çıkarmaması ve içeri girerken tekrar takmaması ise eleştirilere yol açtı. Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.
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