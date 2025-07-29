Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.557,47 %0,15
        DOLAR 40,5744 %0,07
        EURO 47,0118 %-0,03
        GRAM ALTIN 4.338,28 %0,36
        FAİZ 40,52 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 49,83 %0,05
        BITCOIN 118.839,00 %0,68
        GBP/TRY 54,1933 %0,01
        EUR/USD 1,1577 %-0,10
        BRENT 70,47 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 7.093,08 %0,36
        Haberler Ekonomi Para Beyaz Saray, ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı - Para Haberleri

        Beyaz Saray, ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı

        Beyaz Saray, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının Amerikalılara AB pazarına benzeri görülmemiş düzeyde erişim imkanı sağlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ile AB'nin ticaret anlaşmasının detayları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgilere göre, anlaşma, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden dengeleyecek.

        Transatlantik ittifakın nesiller boyu süren modernizasyonunu temsil eden anlaşma, Amerikalılara AB pazarına eşi benzeri görülmemiş düzeyde erişim sağlayacak.

        Amerika'nın ekonomisini ve üretim kapasitesini güçlendirecek anlaşma ile AB, 2028 yılına kadar ABD'den 750 milyar dolarlık enerji satın alacak ve ABD'ye 600 milyar dolarlık yeni yatırım yapacak.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi boyunca ABD'ye yapılacak 600 milyar dolarlık yeni yatırım, AB şirketlerinin her yıl halihazırda ülkeye yaptığı 100 milyar dolardan fazla yatırımlara ek olarak gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Anlaşma, ABD'li çiftçilere, hayvancılıkla uğraşanlara, balıkçılara ve üreticilere ihracatı artırma, iş fırsatlarını genişletme ve AB ile olan mal ticareti açığını azaltma imkanı sağlayacak.

        AB, ABD'den birliğe ihraç edilen tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergileri de dahil olmak üzere önemli gümrük vergilerini kaldıracak.

        Anlaşma ile AB, ABD'ye otomobiller ve otomobil parçaları, ilaçlar ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere yüzde 15 oranında gümrük vergisi ödeyecek.

        Çelik, alüminyum ve bakır gibi sektör bazlı ürünlerdeki tarifeler ise değişmeyecek. AB, bu ürünler için yüzde 50 oranında vergi ödemeye devam edecek ve taraflar bu ürünlerin tedarik zincirlerinin güvence altına alınması konusunda görüşmeler yürütecek.

        AB, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere Amerikan ihracatçılarını zorlayan çeşitli AB düzenlemeleriyle ilgili olarak ABD'nin endişelerini ele almak için çalışacak. Bu çabalar, ABD'li ihracatçıların AB'de iş yaparken karşılaştığı bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasını da kapsayacak.

        ABD ve AB, ABD menşeli domuz eti ve süt ürünleri için sağlık sertifikası gerekliliklerinin sadeleştirilmesi de dahil, gıda ve tarım ürünleri ticaretini etkileyen tarife dışı engelleri ele almak üzere birlikte çalışacak.

        Ayrıca, ABD ve AB, haksız dijital ticaret engellerini de ele alacak. Bu kapsamda AB, ağ kullanım ücretlerini uygulamaya koymayacağını ve bu tür ücretleri sürdürmeyeceğini teyit ederken, iki taraf elektronik veri iletimine sıfır gümrük vergisi uygulamasını sürdürecek.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Habertürk Anasayfa