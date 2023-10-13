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        Haberler Dünya Beyaz Saray: ABD askerlerini İsrail'e yerleştirme niyeti veya planı yok

        Beyaz Saray: ABD askerlerini İsrail'e yerleştirme niyeti veya planı yok

        ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yakın gelecekte İsrail'e asker göndermeyeceğini belirterek, "ABD askerlerini İsrail'e yerleştirme niyeti veya planı yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 01:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:28
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        "ABD askerlerini İsrail'e yerleştirme niyeti yok"
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        ABD’nin Hamas saldırıları karşısında İsrail’e verdiği askeri desteğin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yakın gelecekte İsrail'e asker göndermeyeceğini belirtti. Kirby, "ABD askerlerini İsrail'e yerleştirme niyeti veya planı yok" ifadelerini kullanarak, ABD hükümetinin Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili herhangi bir seçeneği ise göz ardı etmediğini belirtti.

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        HAYATINI KAYBEDEN ABD'Lİ SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

        Kirby, Hamas saldırılarında hayatını kaybeden ABD vatandaşı sayısının 27 yükseldiğini ifade ederek, esir alınan ABD’lilerin sayısını ilişkin net bir sayı ise vermedi.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nda şu ana kadar en az 25 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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