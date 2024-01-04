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        Haberler Dünya Beyaz Saray'a göre Senatör Menendez'e yönelik suçlamalar "çok ciddi"

        Beyaz Saray'a göre Senatör Menendez'e yönelik suçlamalar "çok ciddi"

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Demokrat Senatör Bob Menendez'in Mısır'ın ardından Katar lehine de siyasi pozisyonunu kullandığına yönelik suçlamaların "çok ciddi" olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 23:19 Güncelleme: 04.01.2024 - 23:19
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        Beyaz Saray: Senatör Menendez'e suçlamalar ciddi
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        Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, son dönemde adı yolsuzluk suçlamalarıyla gündemde olan New Jersey Senatörü Menendez'le ilgili soruyu yanıtladı.

        Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen ve son olarak Senato Dış İlişkiler Komitesinde başkanlık görevini yürüten Menendez'in Mısır'ın ardından Katar için de siyasi pozisyonunu kullandığına yönelik iddianamedeki suçlamaların "çok ciddi" olduğunu söyleyen ABD'li sözcü, konuyu yakından takip ettiklerini aktardı.

        Hakkında soruşturma yürütülürken Menendez'in başkanlık görevinden ayrılmasının doğru olduğunu ifade eden Jean-Pierre, Menendez'in senatörlük grevinden istifa edip etmemesinin ise Senatoya kalmış bir konu olduğunu söyledi.

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        Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

        New York Güney Bölge Federal Mahkemesine 22 Eylül'de sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

        Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

        Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongre'deki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

        Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hakkındaki ilk iddianame genişletilmişti.

        Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

        ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

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