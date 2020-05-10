"Beyaz önlüklü melekler", Anneler Günü'nde çocuklarına hasret Kovid-19 mesaisinde

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele eden kahraman sağlık çalışanları, çocuklarından ve ailelerinden uzak durarak hastaları iyileştirmek için gece gündüz demeden mesai yapıyor.Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakarca çalışarak yoğun mesai yapıyor. Aralarında annelerin de bulunduğu doktor ve hemşireler, çocuklarından uzak Anneler Günü'nü geçirmenin burukluğunu yaşıyor.Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Ayşegül Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 aylık bebeğinin olduğunu ve zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.Kovid-19 kurallarına uyarak hareket ettiğini ve çocuğundan zaman zaman ayrı kalarak yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Tuna, "Olabildiğince yan yan kalmıyoruz, ev ve iş kıyafetlerimi tamamen ayırmış durumdayım. Zor oluyor ama biz bu işi bu zorluklarını bilerek seçtik. İnsanların daha dikkatli ve özverili olmasını istiyoruz. Çocuğuma sarılmayı çok özledim. Çok zor, bu konuda bir şey diyemiyorum, çocuklarıma sarılamıyorum ve bunun sebebi bir virüs. Çocuğumu istediğim gibi kucaklayamıyorum. Bir anne için bundan daha kötü bir şey olamaz." diye konuştu.- "Anneler Günü'nü bu şekilde geçirmek çok zor"Vatandaşların alından tedbirlere uymasını isteyen Tuna, "Yedi aylık bebeği olan bir anne olarak çocuğuma istediğim zaman sarılamıyorsam, sadece beslenme zamanı kucağıma alabiliyorsam ve geriye kalan tüm dakikalarımı ayrı geçirebiliyorsam, sanırım diğer insanlar da herkesten ayrı en azından 1 metre mesafe koyarak yaşayabilir. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Çocuğumu alıp dışarı çıkamıyorum, çocuğuma sarılamıyorum. Anneler Günü'nü bu şekilde geçirmek çok zor." dedi.Göğüs hastalıkları servisi sorumlusu 2 çocuk annesi hemşire Nazime Çelik de hastanede yoğun bir süreç geçirdiklerine işaret ederek, "Kovid-19'lu hastalarla temasımız olduğu için çocuklarımızla zaman geçiremiyoruz, Anneler Günü'nü bu sene çalışma ortamında geçiriyoruz, buruk geçiyor. İnşallah bu salgını da atlatacağız." ifadelerini kullandı.Acil servis sorumlu hemşiresi Nazan Bulut ise Anneler Günü'nü duygusal açıdan kötü bir durumda geçirdiklerini belirterek bu kötü günleri geride bırakıp evlerine rahat bir şekilde gideceklerine inandıklarını dile getirdi.
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