Beyaz öncü kelebeği Siirt'te 7 yıl sonra yeniden görüntülendi

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Emine Aksoy ise aynı zamanda kelebek gözlemcisi olduğunu ifade ederek, bu nedenle ülkede pek çok yeri gezdiğini dile getirdi. Siirt'e de beyaz öncü için geldiklerini vurgulayan Aksoy, "Çok güzel bir duygu, çok heyecanlandık" dedi.