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Arapgir Devlet Hastanesi’nde görev yapan 20 yıllık hemşire Eda Kınacı, aynı zamanda ultra maraton yarışmalarında koşuyor. 39 yaşındaki beyaz melek, bir yandan da eğitimini sürdürürken, ultra maraton koşularında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) sürecinde bütün sağlıkçılar gibi mücadelede en önde yer alan Kınacı, bir yandan hastaların sağlığına kavuşmaları için diğer yandan da çektiği egzersiz videolarıyla bu süreçte evde kalan vatandaşların sağlıklarını koruyabilmeleri için çalışıyor.

15 yıldır koşu yapan ve 4 yıldır ultra maraton yarışmalarına katılan Kınacı, “Elbette ki bu süreçte vatandaşların sağlığı için hastanede ekip olarak çalışma halindeydik. Bunun dışında sosyal medya hesabımdan egzersiz hareketleri paylaşıyorum. Bu süreçte kişilerin bağışıklık sistemlerinin en büyük yatırımları olduğunu öğrendik. Şimdiye kadar nasıl çabaladıysak, egzersiz programları uyguladıysak, yeterli ve düzenli beslendiysek, kötü alışkanlıklardan uzak durduysak bunun bize bir geri dönüşümü oldu. Bağışıklık sistemimiz bizim için önemli bir koruyucu sistem” dedi.

“Evde kal ama hareketsiz kalma” diyen Kınacı, “Mutlaka egzersiz yapalım. Küçükten büyüğe hepimizin yapabileceği egzersiz formatı var. Bu şekilde hem kan dolaşımımızı hızlandırabilir hem de bu hareketlilikle bağışıklığımızı güçlendirip, yorgunluğa karşı bir direnç kazanabiliriz” diye konuştu.

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