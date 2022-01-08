Kış aylarında sıkça tüketilen beyaz lahana yemenin faydaları merak konusu olmaya devam etmektedir. İçeriğinde yüksek miktarda K,A ve C vitaminleri yer alan beyaz lahana antioksidan açısından da zengindir. Peki, beyaz lahana neye yarar?

Beyaz Lahana Faydaları

Yemeklerden salatalara ve turşulara kadar farklı şekillerde kullanılan beyaz lahananın faydaları merak konusudur. Beyaz lahana faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilen ve kış aylarında haftada en az iki kez tüketilmesi önerilen bir sebzedir. İşte beyaz lahana ve beyaz lahana salatası faydaları

K vitamini içeriğinden dolayı beyin sağlığının gelişmesine yardımcı olur.

Beyaz lahanada glikozinolitler bulunur. Bu glikozinolitlerin kanserli hücreler ile savaştığı bilinmektedir.

Beyaz lahanada bulunan glutamin aynı zamanda anti- enflamatuar olarak da bilinir. Bu bileşen sayesinde beyaz lahana tüketimi vücutta enfeksiyonların meydana gelmesini engeller. Deri hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Göz sağlığına iyi gelir.

İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağırsak sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. 33 kalori ile en düşük kaloriye sahip besinlerden biri olduğu gibi zayıflamaya da yardımcı olur.

Karaciğer dostudur.

Kalp sağlığının korunmasında rol oynar.

Sindirim sistemini düzenler.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Antioksidan özelliği vardır. C vitamini zenginidir.

Bağışıklığı kuvvetlendirir.

Egzama, bacak ülserleri, akne, sedef hastalığı ve deri döküntüleri gibi cilt hastalıklarında lapa olarak kullanıldığında iyileşme sürecini hızlandırır.

Beyaz lahanada kükürt bulunur. Bu yüzden de sivilce ve akne oluşumu engeller. Lahana suyu da cildin temizlenmesine yardımcı olur.

A vitamini zengini olan beyaz lahana saç bakımında kullanıldığında saça parlaklık verir. Sağlıklı uzamasında yardımcı olur.

Beyaz Lahana Zararları

Beyaz lahananın zararı olmasa da fazla tüketimi ile zararlar meydana gelebilir. Eğer fazla lahana suyu tüketimi yapılırsa vücuttaki su oranı azalır. Fazla lahana tüketmek gaz ve şişkinlik gibi mide sorunlarına yol açar. Çok fazla lahana suyu tüketimi idrar yolu enfeksiyonuna ve tahrişe neden olabilir.

Beyaz Lahana Turşusu Faydaları

Beyaz lahana turşusu yılın her döneminde en çok tüketilen turşulardan biridir. İnsan sağlığı için pek çok faydası bulunmaktadır. İşte beyaz lahana turşusunun mucizevi faydaları:

Sindirime iyi gelir.

Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kanser önler.

Kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına engel olur.

Şeker dengeler.

Karaciğerde yağlanmanın önüne geçer.

Tok tutar.

Cilt ve diş sağlığını güçlendiren E vitamini içeriğine sahiptir.

Potasyum oranı yüksektir.

Kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Beyaz Lahana Hamilelikte Faydaları

Beyaz lahana dengeli tüketildiği takdirde insan sağlığına sayısız fayda sunar. Bu kapsamda hamile kadınlar da gebelik döneminde beyaz lahana yemenin faydalarını merak eder. Beyaz lahana insan sağlığı için gerekli olan vitamin ve mineralleri çokça içerir. B2, B6,B3,C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir, kalsiyum, folik asit ve potasyum içeren beyaz lahana haftada iki kez olmaz üzere gebelik boyunca rahatlıkla tüketilebilir.