'Beyaz Hüzün / Sarıkamış'a gala

İsmail Bilgin'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan, Kenan Korkmaz'ın yönettiği, 'Beyaz Hüzün / Sarıkamış' adlı sinema filminin galası yapıldı

1'inci Dünya Savaşı'nın en hüzünlü cephelerinden Sarıkamış'ı beyazperdeye taşıyan 'Beyaz Hüzün / Sarıkamış'ın gala gösterimi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gösterim öncesi bir konuşma yapan filmin yönetmeni, oyuncusu ve senaristi Kenan Korkmaz, senaryonun yazımından bugüne gelen sürecin 5 yıla yakın olduğunu belirtti. Korkmaz, "Zor bir dönemin zor bir filmini çektik. Amacım hep bir hikâye anlatmaktı. Ben büyük bir savaşın büyük komutanlarını, büyük meydan muharebelerini değil sıradan bir çavuşun öyküsünü anlatmayı tercih ettim. Yorucu bir film oldu ama şu an yaşadığımız keyif bütün sıkıntıları geride bırakıyor. Artık bu işin mutluluğunu izleyiciyle paylaşmanın keyfi var" dedi. Sarıkamış Harekatı'nı anlatan bütün filmlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Korkmaz, 'Beyaz Hüzün / Sarıkamış'ın farkının yaşanılan tarihi olayları bir askerin gözüyle anlatması olduğunu söyledi.

'Beyaz Hüzün / Sarıkamış'ın oyuncularından Murat Yatman, filmin kaybolan bir manganın hikâyesini ele aldığına işaret ederek, duygularını "Filmde bütün karakterlerin tek tek hikâyesine değiniliyor. Zor bir çekim süreci geçirdik ama çok da güzeldi. Bazen 'Keşke şimdi orada olsak.' diyorum. Oradaki insanlarla duygusal bir bağ kurdum diyebilirim. Benim için oyunculuk, performans ve gişenin ötesinde bir film oldu bu" sözleriyle dile getirdi.

Çekimleri 2 yıl süren 'Sarıkamış - Beyaz Hüzün'ün savaş tarihinin en hüzünlü cephelerinden birini beyazperdeye taşıyor. Kenan Korkmaz ilk filminde 1'inci Dünya Savaşı'nın en zorlu cephesi Sarıkamış'tan yürek burkan bir insan hikâyesine odaklandı. Hikâye; Çerkez Sürgünü'nde Kafkasya'dan Anadolu'ya göç eden Abrek Çavuş'un gözüyle anlatılıyor. Yaklaşık bin 500 kişinin görev aldığı filmin çekimlerinin yapıldığı Erzincan ve Bayburt'taki yöre halkı da destek verdi. Sarp bir coğrafyada zorlu iklim koşullarıyla mücadele etmek durumunda kaldıklarını anlatan Kenan Korkmaz, "Oyuncu arkadaşlarımızı her çekimin ardından hastaneye yetiştirmek zorunda kaldık. Sette görev yapan sağlık ekibimiz, oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde görev yapabilmesi için olağanüstü gayret sarf etti. Çekimler sırasında Sarıkamış Harekatı'nın ne kadar zor koşullarda yapıldığını bir kez daha anlamış olduk" dedi.