Beyaz eşyada toplam satışlar yüzde 4 azaldı

REKLAM advertisement1

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2023’ün ilk 9 ayında aldığı sonuçları değerlendirdi.

Türkiye’de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünün yüzde 90’ını temsil eden TÜRKBESD’in paylaştığı bilgilere göre, 2023’ün ilk 9 ayında, 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

TÜRKBESD’e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 12 oranında düşüş gösterdi.

Yılın ilk 9 ayında altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yaklaşık 24 milyon adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 4 oranında azalma gösterdi. Üretim miktarı da bir önceki döneme göre yüzde 1 azaldı.

REKLAM

Beyaz eşya sektörü olarak küresel konjonktür sebebiyle ihracat daralması ile karşı karşıya kalınan bu dönemde üretim hacmi ve istihdamı koruma çabası içerisinde olduklarını belirten TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, "Türkiye, 2028 yılı için önüne 400 milyar dolar ihracat hedefi koydu. Sektör olarak bu hedefe önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşümü de odağına alan yeni Orta Vadeli Planda yer verilen düzenleme ve teşvikleri memnuniyetle karşıladık. Ülkemizin kalkınması için gerekli olan yeşil dönüşümün teşvik edilmesi kaynakların sanayiye dönmesi rekabetçiliğimizi güçlendirecektir" dedi.

"İHRACATTAKİ KAYBI İÇ SATIŞLAR İLE DENGELEDİK"

Sektör olarak gelişmiş ülke pazarlarına uygun ürünler ürettiklerini kaydeden Sığın, "Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerini AB ile eşzamanlı gerçekleştirmek için büyük çaba içindeyiz, AR-GE gücümüz bizi dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna getirdi, bu çalışmalarımızın devam etmesi ihracat hedefine de katkı sunacaktır. Beyaz eşya sektöründe hacim aynı zamanda istihdam demektir. Büyüme süreklilik arz ettikçe istihdam da korunmuş olacaktır" diye konuştu.

İhracattaki azalmanın üretime negatif etki yapmasını engellemenin yolunun iç pazarın kaldıraç etkisinden faydalanmak olduğuna da değinen Sığın, "İhracattaki düşüşü bu zamana kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. Böylece üretim ve istihdam yapımızı koruyabildik. Gelinen noktada tüketimi kısmaya yönelik, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamalar bulunduğunu gözlemliyoruz. Bunların yaygınlaştırılması, sektörümüzün bu yıl itici gücü olan iç piyasa dinamizmini etkileyerek üretim ve istihdam dengemizi riske atabilecektir" ifadelerini kullandı.

"CEZAİ YAPTIRIMLARA MARUZ KALMAMAK İÇİN DOĞRU RAPORLAMA KRİTİK"

Ekim itibariyle başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması geçişini değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise, "Global tedarik zincirindeki rekabet dikkate alındığında, tedarikçi konumundaki şirketlerimizin ve KOBİ’lerimizin, raporlamalar için gerekli olan bilgileri eksiksiz olarak sağlaması son derece önemli olacaktır. Zira bu dönemde, raporlamadaki hatalar nedeniyle cezai hükümler söz konusudur. Bu nedenle, tedarikçilerle iletişim halinde olarak hazırlanmak son derece kritiktir. İlerleyen süreçte SKDM’den muaf olmak için ülkemizde de AB ile uyumlu bir ETS’nin tesisi ve toplanan gelirlerin yeşil dönüşüme aktarılması önem taşımaktadır" dedi.

Üretimin korunmasının öncelik olduğu bir dönemde girdi maliyetlerine dikkat çeken TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da sektörün temel girdisi olan yassı çelikte gümrük vergilerinin giderek artırıldığına işaret etti.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri ise aldatıcı servis hizmetleri yüzünden yaşanan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) uygulamasının önemine dikkat çekti.