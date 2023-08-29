Beyaz eşyada ithalat gaza bastı

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Beyaz eşya pazarı yılın yedi ayında büyürken, bu dönemde sektörün ihracatında ise daralma yaşandı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, yılın ilk 7 ayında sektörün altı ana üründe iç satışları geçen yıla göre yüzde 21 arttı.

Böylece Ocak-Temmuz döneminde beyaz eşya pazarı 5 milyon 909 bin 946 adede yükseldi.

Bu dönemde sektör ihracatı yüzde 11 azalarak 12 milyon 867 bin 349 adede geriledi.

TÜRKBESD'in açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin beyaz eşya üretimi geçen yıl ile benzer seviyede olacak şekilde 18 milyon 623 bin 965 adet şeklinde gerçekleşti.

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TEMMUZ'DA İTHALAT YÜZDE 96 ARTTI

Öte yandan, Türkiye beyaz eşya sektörünün Temmuz ayında üretimi ve ihracatı arttı.

Temmuz ayında beyaz eşya üretimi yüzde 17 artarak 2 milyon 430 bin 593 adede yükseldi. İhracat ise yüzde 4 oranında arttı ve 1 milyon 669 bin 909 adet şeklinde gerçekleşti.

Temmuz ayında sektörün iç satışlarında ise yüzde 44 oranında artış gözlemlendi. Buna göre, sektörün Temmuz ayında gerçekleştirdiği iç satışlar 885 bin 848 adedi buldu.

TÜRKBESD, beyaz eşyadaki ithalat rakamlarını da açıkladı.

Ocak-Temmuz döneminde beyaz eşya ithalatı yüzde 83 oranında artarak 308 bin 650 adede çıkarken, Temmuz ayında ise ithalat yüzde 96 oranında yükseldi ve 44 bin 579 adet olarak kayıtlara geçti.

'İSTİHDAMI İÇ PİYASA SAYESİNDE KORUYORUZ'

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, küresel gelişmelerden kaynaklı olarak ihracatta yaşanan olumsuzlukların etkisinin sürdüğünü bildirdi.

Sığın, "İhracattaki düşüş trendinin azalarak da olsa sürdüğünü söyleyebiliriz. İç piyasadaki hareketliliğin etkisiyle üretim ve istihdam seviyelerimizi koruyoruz. İç piyasadaki bu olumlu seyrin de devam etmesini bekliyor, bu ivmeyi riske edebilecek düzenlemeleri ise yakından takip ediyoruz" dedi.