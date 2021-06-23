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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar Mayıs ayında %11 artışla 668,126 adet oldu.

İhracat ise Mayıs'ta %66 artışla 2.04 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise iç satışlar %36 artışla 3.86 milyon adet, ihracat da %51 artışla 10.55 milyon adet oldu.