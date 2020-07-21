Beyaz eşya iç satışları yılın ilk yarısında yüzde 4 büyüyerek 3.6 milyon adete çıkarken, ihracat yüzde 14 düşüşle 8.7 milyon adete indi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında sadece Haziran ayına bakıldığında iç satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 arttığını, ihracatın ise yatay seyrettiğini söyledi.