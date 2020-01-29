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Beyaz eşya sektörünün 2019'da toplam iç satış ve ihracatı yüzde 2 gerilerken; ihracattaki görece dirençli seyir ve ekonomide yılın ikinci yarısında başlayan toparlanma sektörde daha sert bir daralmayı sınırladı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, 2019 yılı tamamında iç satışlar altı ana ürün bazında yüzde 6 civarı düşüşle 6.7 milyon adet, ihracat ise yüzde 1 düşüşle 21.9 milyon adet oldu.

Sektörün 2019'da toplam iç satış ve ihracatı yüzde 2 düşüşle 28.5 milyon adet olarak gerçekleşti. Verilerin açıklandığı yıllık değerlendirme toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, iç pazara göre daha güçlü seyreden ihracat sayesinde daralmanın potansiyelden daha hafif gerçekleştiğini belirtirken; iç pazarla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın ilk altı ayını yüzde 10 ekside kapatmıştık. ÖTV'nin sıfırlanması ilk yarıda daha fazla düşüşü sınırladı... İkinci altı ayda daha az daralma ile karşılaşarak yılı toplamda yüzde 6 daralma ile kapattık. İkinci yarıda pozitif gelişmeler oldu. Bunu Türk ekonomisindeki toparlanma ile açıklayabiliriz. Ekonomideki toparlanma, faizlerdeki düşüş ve konut satışlarının artmasıyla sektörde bir toparlanma süreci yaşadık."

Beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV, sektördeki daralma nedeniyle 2018 yılı içinde sıfıra çekilmiş; söz konusu indirim önce 2019 Mart sonuna, sonra da Haziran sonuna kadar uzatılmıştı. ÖTV muafiyeti 30 Haziran itibarıyla sona ermişti.



Beyaz eşya sektörünün ÖTV desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Dinçer, cari fazla veren az sayıdaki sektörden biri olan beyaz eşya sanayisine her türlü teşvikte öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Metal iş kolundaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanması ile ilgili bir soru üzerine Dinçer, "Toplu iş sözleşmesini büyük fedakârlıkla yapmaya gayret ettik... Bu sektöre her türlü teşvikte öncelik verilmesi kritik" diye konuştu.

ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN VAR

Beyaz eşya sektörünün 2020 büyüme beklentisine ilişkin bir soru üzerine ise Dinçer, çok fazla değişkenin söz konusu olması nedeniyle 2020'ye ilişkin bir tahmin yapmanın şu anda zor olduğunu söyledi. TÜRKBESD verilerine göre, Aralık ayı özelinde ise iç satışlar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 3 azalırken; ihracat yüzde 11 daraldı.

Üretim Aralık ayında %6 arttı, 2019 tamamında ise yüzde 1 geriledi. Türkiye 28.2 milyon adetlik üretimiyle Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi konumunda bulunuyor. Sektör üretiminin yüzde 75'ten fazlasını ihraç ediyor. Dinçer, en büyük ihracat pazarlarından İngiltere'de Brexit sonrası nasıl bir etki gözlenebileceği sorusu üzerine ise, "Brexit anlaşması ile en büyük ihracat pazarımız olan İngiltere'de 2020 yılı geçiş dönemi olacağı için mevcut durumun korunmasını bekliyoruz. Fakat daha sonrasında karşılıklı yapılacak anlaşmalar neticesinde ihracatımıza olan etkisini daha net göreceğiz" diye konuştu.