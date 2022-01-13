Son dönemlerde popülerleşen beyaz çay diyet yapanların tercih ettiği doğal bitki çaylarından biridir. Ancak bu çayın insan sağlığına sayısız yararı da bulunmaktadır. Hakkında sıkça araştırma yapılan beyaz çayın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarılmaktadır. İşte beyaz çay ne işe yarar sorusunun cevabı.
Beyaz Çay Nedir?
Beyaz çay hassas çaylar arasında yer alır çünkü çok az işleme tabii tutulur. Camelia Siensis isimli çiçek henüz tam olarak olgunlaşmadan toplanır. Çiçek açılmamış ve üstünden beyaz tüyler bulunduğu için beyaz çay olarak tanımlanır. Bu çayın henüz olgunlaşmamış tomurcukları demlendiğinde çay olarak tüketilir. Antioksidan kaynağı olarak güçlü bir bitki çayı olduğu için hem bağışıklık sistemine hem de cilt sağlığına iyi gelir.
Beyaz Çay Zayıflatır Mı?
Beyaz çayın halk arasında bilinen en önemli özelliği kilo vermede yardımcı olmasıdır. Yağ yakmayı harekete geçirir. Metabolizmayı düzenlediği ve daha hızlı çalışmasını sağladığı için yağ hücrelerinin parçalanmasını ve yakılmasını sağlar. Kalori açısından da çok düşük bir çaydır. Zayıflamak için beyaz çay içmek isteyen kişiler yemeklerden önce bir fincan olmak üzere gün içerisinde en fazla iki fincan beyaz çay tüketmeye özen göstermelidir.
Beyaz Çayın Faydaları
Kafein oranı düşük olduğu için kafein hassasiyeti olan kişiler tarafından da sıklıkla tüketilen beyaz çayın faydaları herkes tarafından bilinmez. Bu çayın sayısız faydası bulunduğu için doğanın mucizevi bitkileri arasında yer alır. Zayıflamak isteyenlerin de sıkça tükettiği beyaz çayın yararları şunlardır:
- Hafızayı kuvvetlendirici etkisi vardır. Unutkanlığa iyi gelir.
- Enerji verici bir çaydır. Yorgun hissetmenizi engeller.
- Kalp sağlığı için faydalıdır.
- Zengin antioksidan içeriği ile cilt sağlığına iyi gelir.
- Tansiyon ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendirdiği için hastalıklara karşı bir koruma duvarı oluşturur.
- Kafein oranı yüksek değildir.
- Kemik sağlığı için iyidir, kemiklerin güçlenmesini sağlar.
- Yağ hücrelerini yakarak kilo vermeye yardımcı olur.
Beyaz Çayın Zararları
Beyaz çay, çok az işlem gördüğü için siyah çaya oranla kafein açısından daha düşük bir kafein miktarına sahiptir. Ancak az da olsa içinde kafein olduğu için tüketim miktarında dikkatli olunmalıdır. Aksi halde fazla kafeinden kaynaklı olarak anksiyete, kalpte çarpıntı ya da uyku problemi gibi durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden uzmanlar tarafından da önerilen tüketim miktarı gün içerisinde 2 fincan olarak belirlenmiştir.
Beyaz çay içerisinde aynı zamanda flavonoid maddesi de bulunmaktadır. Beyaz çay fazla tüketildiğinde bu madde de vücutta yer alan demir miktarının artmasına yol açar. Bu sebeple beyaz çay tüketimi için uygun vakitler yemeklerden önce alınmasıdır. Beyaz çay içerken dikkat edilmesi gerekilen noktalardan biri de demir ilacı kullanımıdır. Eğer düzenli olarak demir eksikliğini gidermek için ilaç kullanıyorsanız beyaz çay tüketmekten kaçınmalısınız.
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