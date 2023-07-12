Beyaz ayakkabılarınızı temizleyebileceğiniz basit ama etkili bir yöntem
Beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için çamaşır makinesi gibi zararlı yöntemler yerine; evde olan malzemeleri kullanabilirsiniz! Sadece üç malzemeyle yapabileceğiniz bir karışım ayakkabılarınızı ilk günkü gibi yapacak.
- 1
Beyaz ayakkabılar her ne kadar harika gözükseler de onları temiz tutmak bir hayli zor olabiliyor. Belki çamaşır makinesine atmak iyi bir fikir olabilir ama bu kez ayakkabının yıpranma ihtimali doğuyor. Bunun daha basit bir yöntemi var.
- 2
Çok basit malzemelerle yapacağınız bir karışım ile ayakkabılarınız, ilk günkü kadar beyaz olabilir. Malzemeler şöyle;
- Eski bir diş fırçası
- Karbonat
- Diş macunu
- Bulaşık deterjanı
- Islak bez veya ıslak mendil
- 3
Öncelikle yapmanız gereken şey; diş macunu, karbonatı ve bulaşık deterjanını bir macun elde edene kadar karıştırmanız. Miktarı göz kararına göre ayarlayabilirsiniz.
Ardından elde ettiğiniz macunu, ayakkabınızda temizlemek istediğiniz beyaz bölüme diş fırçası ile uygulayın.
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- 4
Burada bir şeyi vurgulayalım; macun, siyah zeminde beyaz lekelerin kalmasına neden olabiliyor bu yüzden uygulama alanından çıkmamaya özen gösterin.
Ayakkabının beyaz bölgelerini, kirler çıkana kadar fırçaladıktan sonra ıslak bezi veya ıslak mendili kullanarak alanı silin.
Ayakkabınızın ilk günkü kadar beyaz olduğunu göreceksiniz.