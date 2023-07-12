Beyaz ayakkabılarınızı temizleyebileceğiniz basit ama etkili bir yöntem

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Beyaz ayakkabılar her ne kadar harika gözükseler de onları temiz tutmak bir hayli zor olabiliyor. Belki çamaşır makinesine atmak iyi bir fikir olabilir ama bu kez ayakkabının yıpranma ihtimali doğuyor. Bunun daha basit bir yöntemi var.