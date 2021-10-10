TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti, sosyal içerik üreticilerine kazanç istisnası, tarımsal desteklerde gelir vergisinden istisna ve vergi işlemlerinde kolaylaştırıcı uygulamalar öngören "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ileriki günlerde TBMM Genel Kurulunda son şeklinin verilmesi ve yasalaşması bekleniyor.
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, söz konusu adımları mükelleflerin vergiye uyumunu artırmak, işlemlerde kolaylık sağlamak açısından olumlu bulduklarına ancak özellikle vergi beyannameleri verme sürelerinin yeniden ele alınması gerektiğine dikkati çekti.
Yasa teklifiyle Gelir Vergisi, Vergi Usul, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Bankacılık Kanunu ve Damga Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılacağını aktaran Kartaloğlu, bu kapsamda dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırıldığını, bunun son derece doğru bir karar olduğunu, toplumsal beklentiyi de karşıladığını ifade etti.
Kartaloğlu, öte yandan söz konusu teklifte yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesinin öngörüldüğüne işaret ederek, "Yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi uygulanamaz bir karardır. Mevcut sürelerde bile yetiştirilmekte zorlanılan gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını Mali Müşavirlerin bir ay önce verebilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Bir takvim yılında elde edilen gelirlerin şubat ayının başından 25'inci gününün akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesinin amaçlandığını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:
"Bu düzenlemenin son dönem geçici verginin kaldırılması ve kurumlar vergisi beyannamesinin nisan ayından mart ayına çekilmesi düzenlemeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Yıllık beyannamelerin beyan süresinin bir ay öne alınması, uygulamadaki bilgi belge akışına uygun olarak belirlenmiş sürelerin değişmesine, kimi durumlarda ise bu beyannamelerin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanamamasına sebebiyet verebilecektir. Dolayısıyla yıllık vergilerin beyan sürelerinin değiştirilmemesinin yerinde olacağını değerlendiriyoruz."
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