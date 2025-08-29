Bey Dağları Nerede? Bey Dağları Hangi Şehirde, İlde, Bölgede? htnrd

Bey Dağları, Antalya il sınırları içerisinde, Akdeniz kıyısına paralel bir şekilde uzanmaktadır. Antalya şehir merkezinin batısından başlayarak Kemer, Tekirova ve Kumluca’ya kadar devam eden dağlar, Toros Dağları’nın en etkileyici bölümlerinden biridir. Dağların doğusu Antalya Körfezi’ne bakarken, batısı ise Elmalı ve Korkuteli gibi ilçelere açılmaktadır.

Hangi Şehirde, İlde ve Bölgede?

İl: Antalya

İlçeler: Kemer, Korkuteli, Konyaaltı, Tekirova, Kumluca

Bölge: Akdeniz Bölgesi

Bey Dağları, Akdeniz Bölgesi’nde konumlanmış olup, Türkiye’nin hem doğal güzellikleri hem de turizm merkezleri açısından en değerli alanlarından biridir.

Coğrafi Özellikleri

Bey Dağları, Toros Dağları sistemi içinde yer alır ve 3000 metreyi aşan zirveleri ile dikkat çeker.

En yüksek noktası, Kızlar Sivrisi Zirvesi (3.070 m) olup, bu zirve aynı zamanda Batı Toroslar’ın en yüksek noktasıdır.

Dağların yapısı genellikle kalkerli ve karstik formasyona sahiptir. Bu yapı sayesinde bölgede çok sayıda mağara, obruk ve yer altı su kaynağı bulunur.

İklim açısından Bey Dağları, Akdeniz iklimi ile dağ ikliminin birleşim noktasıdır. Deniz seviyesinden yükseldikçe sıcaklık düşer, bitki örtüsü çeşitlenir. Bitki Örtüsü ve Ekolojik Zenginlik Alt seviyelerde kızılçam ormanları, orta yüksekliklerde sedir, karaçam ve ardıç, daha yükseklerde ise alp çayırları görülür. Bölgede çok sayıda endemik bitki türü yetişmektedir. Ayrıca Bey Dağları, yaban keçisi, tilki, kartal ve baykuş gibi birçok vahşi hayvana da yaşam alanı sunar. Beydağları Sahil Milli Parkı Bey Dağları’nın önemli bir kısmı, 1972 yılında milli park ilan edilen Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde kalmaktadır. Bu park, Kemer’den başlayıp Gelidonya Burnu’na kadar yaklaşık 34 bin hektarlık bir alanı kapsar. Milli parkın önemi, yalnızca doğal güzelliklerle sınırlı değildir; aynı zamanda tarihi mirası da bünyesinde barındırır. Milli park sınırları içinde şunlar yer alır: Olympos Antik Kenti Phaselis Antik Kenti Yanartaş (Chimera) Çıralı Plajı (Caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanı)

Tarihi ve Kültürel Önemi Bey Dağları’nın etekleri, Likya uygarlığına ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede Olympos ve Phaselis gibi antik kentler kurulmuş, bölge ticaret, denizcilik ve kültür açısından gelişmiştir. Ayrıca Yanartaş efsaneleri, bölgenin mitolojik önemini artırmaktadır. Turizm ve Doğa Sporları Bey Dağları, turizm açısından oldukça zengin bir bölgedir. Trekking ve dağ yürüyüşleri: Farklı zorluk derecelerine sahip parkurlar bulunur. Dağcılık ve zirve tırmanışı: Özellikle Kızlar Sivrisi, dağcıların en çok tercih ettiği rotalardandır. Kampçılık ve doğa fotoğrafçılığı: Dağların sunduğu manzaralar, kampçılar ve fotoğrafçılar için eşsizdir. Kış sporları: Yüksek kesimlerde kışın kar yağışı ile kayak ve snowboard imkânı da bulunur. Ulaşım Antalya şehir merkezine 30-40 km uzaklıktadır. Antalya Havalimanı’na gelen turistler, kısa sürede Bey Dağları ve çevresindeki milli parka ulaşabilir. Kemer, Tekirova ve Kumluca gibi ilçeler, dağların eteklerinde olduğu için hem tatil hem de doğa gezileri için cazip bir noktadır.

Bey Dağları, Antalya ilinde, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ve Toros Dağları’nın batı uzantısını oluşturan bir dağ silsilesidir. Yüksek zirveleri, milli park alanları, antik kentleri, eşsiz flora ve faunası ile Türkiye’nin hem doğal hem de kültürel açıdan en değerli bölgelerinden biridir. Doğa sporlarından tarihe, kültürden ekoturizme kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerine deneyim sunar.

