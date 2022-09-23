Bir zamanların sevilen çocuk dizisi Sihirli Annem, fantastik bir sihirli dünyayı anlatıyordu. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alıyordu.