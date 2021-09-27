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Sanatçı Betül Demir, kariyerinin 15. yılını muhteşem bir sahne şovu ile kutladı. Aynı zamanda yeni yaşını da aynı sahnede kutlayan Demir, bir geceye iki ayrı mutluluk sığdırmayı başardı.

"KARİYERİMİN İLK ÖDÜLÜNÜ BU SAHNEDE ALMIŞTIM"

Performansı öncesi kuliste basın mensuplarını ağırlayan şarkıcı, "Müzik kariyerimin ilk ödülünü bu sahnede almıştım. Şimdi on beş yıl sonra ilk bu sahnede olmanın heyecanını yaşayacağım." diyerek, duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Konser için çok özel bir hazırlık dönemi geçirdiğinin de altını çizen Betül Demir, fit görünüşünü ise "Kendimi kampa aldım." sözleriyle özetledi.

Konserinin ilk bölümüne Gülşah Çabukel imzalı mini bir elbise ile başlayan Betül Demir, seslendirdiği hareketli şarkılar ile muhteşem gecenin açılışını tempolu bir biçimde yaptı.

MÜJDAT GEZEN SÜRPRİZİ

Konserinin ikinci bölümünde Cihan Nacar imzalı bir sahne kıyafeti tercih eden Betül Demir, kariyerinde çok önemli izler taşıyan ve "Ustam" dediği Müjdat Gezen'i sahnesinde ağırlayarak "Maya Dağdan Kalkan Kazlar" türküsünü seslendirdi.

Gezen, şarkıcıya, "Betül çok özel bir öğrenci, çok özel bir insan. Bu yüzden yanımda ona bir armağan getirdim." sözleriyle kendisine Türk Bayrağı armağan etti. Müjdat Gezen'in bu hediyesi karşısında sahnede duygu dolu anlar yaşayan Betül Demir, ustasının elini öperek, kendisine teşekkür etti.

Ardından sahneye sanatçı Mazlum Çimen'i davet eden Demir, ünlü sanatçıyla "Sen Benden Gittin Gideli" türküsünü seslendirdi.

Sürprizlerle dolu gecede 15. sanat yılı için bir de pasta kesen şarkıcı, yaklaşık iki saat süren konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.