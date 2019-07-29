DHA'nın haberine göre; şarkıcı Betül Demir, 30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali´nin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede konser verdi. Sahneye 'Sana Ne Olmuş' şarkısıyla çıkan Betül Demir, sırayla sevilen parçaları 'Devlerin Aşkı Büyük Olur', 'Dokunmak İstiyorum', 'Bütün Gece' gibi şarkılarını seslendirdi.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansı ve dansıyla da izleyicilere keyifli anlar yaşatan Betül Demir, Devrek'te olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Betül Demir'e dünyaca ünlü Devrek bastonu hediye etti. Festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.