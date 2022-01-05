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Betty White'ın ölümünden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Sinema dünyasının ünlü yıldızı Betty White, 31 Aralık 2021'de hayatını kaybetmişti. Vefat etmeden önceki son sözleri ortaya çıkan White'ın 1981'de yaşamını yitiren eşi Allen Ludden'ın adını söylediği belirtildi

05.01.2022 - 13:47 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem ülkemizde "Altın Kızlar" adı ile yayınlanan dizinin de aralarında bulunduğu birçok yapımda yer alan Betty White, 31 Aralık 2022'de hayata veda etmişti.

    100 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitiren ünlü yıldızın ölmeden hemen önceki sözleri ortaya çıktı. 

  • "Life with Elizabeth" adlı diziyle 1953 yılında kariyerine başlayan Betty White, son nefesini, yıllar önce yitirdiği eşi Allen Ludden'ın ismini söyleyerek verdi. White'ın "Mama's Family" adlı dizide rol arkadaşı olan Vicki Lawrence, bu konuda Page Six'e yaptığı açıklamada ünlü ismin ölmeden hemen önce eşi Allen Ludden'ın adını söylediğini anlattı. Lawrence, bu konuda White'ın bir başka rol arkadaşı Carol Burnett'ı kaynak gösterdi.

  • "ONLARI ÖLÜM AYIRDI"

    Vicki Lawrence, olup biteni şu sözlerle anlattı:

    Carol'a mesaj yazdım ve sevdiğin insanların gidişini izlemenin korkunç bir şey olduğunu belirttim. O da bana 'Biliyorum, biliyorum. Betty'nin asistanıyla konuştum, öldüğünde yanındaydı. Ve bana Betty'nin ağzından çıkan son sözün 'Allen' olduğunu söyledi.

  • TV PROGRAMINDA TANIŞMIŞLARDI

    İkili, 1961 yılında Allen Ludden'ın sunduğu "Password" adlı TV programı sırasında tanışmıştı. O sırada Ludden evliydi. Fakat 18 yıllık eşi Margaret McGloin, kısa bir süre sonra kansere yenik düşmüştü.

  • Bu acı olaydan bir yıl sonra Betty White ve Allen Ludden, bir projede birlikte çalışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 1963 yılında da nikah masasına oturmuştu. White ile Ludden'ın evliliği 18'inci yıl dönümlerini kutlamaya sayılı günler kala bitmişti. Allen Ludden, 1981'de mide kanseri nedeniyle hayata veda etmişti. 

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