"ONLARI ÖLÜM AYIRDI"

Vicki Lawrence, olup biteni şu sözlerle anlattı:

Carol'a mesaj yazdım ve sevdiğin insanların gidişini izlemenin korkunç bir şey olduğunu belirttim. O da bana 'Biliyorum, biliyorum. Betty'nin asistanıyla konuştum, öldüğünde yanındaydı. Ve bana Betty'nin ağzından çıkan son sözün 'Allen' olduğunu söyledi.