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Betty White'ın ölüm nedeni belli oldu

Sinema dünyasının ünlü yıldızı Betty White'ın vefat nedeni belli oldu. White'ın kısa bir süre önce geçirdiği felce bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi

11.01.2022 - 15:43 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem ülkemizde "Altın Kızlar" adı ile yayınlanan dizinin de aralarında bulunduğu birçok yapımda yer alan Betty White, 31 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.

    Ünlü yıldızın ölüm haberini, menajeri ve yakın arkadaşı Jeff Withas, "Betty neredeyse 100 yaşına girecek olsa da ben o sonsuza kadar yaşayacak sanıyordum..." sözleriyle duyurmuştu.

  • ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

    100 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitiren White'ın ölüm sebebi ortaya çıktı. TMZ'in elde ettiği bilgiye göre; ünlü oyuncu, kısa bir süre önce geçirdiği felce bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

    UYKUSUNDA VEFAT ETTİ

    Raporda felç sonucu White'ın beynine yeterince kan gitmediği ve doku hasarı oluştuğu öğrenildi. Betty White'ın felce rağmen uyanık olduğu ve konuşabildiği, ölümünün ise uykusunda gerçekleştiği belirtildi.

  • SON SÖZLERİ

    Geçtiğimiz hafta da White'ın ölmeden hemen önceki sözleri ortaya çıkmıştı. 'Life with Elizabeth' adlı diziyle 1953 yılında kariyerine başlayan Betty White, son nefesini, yıllar önce yitirdiği eşi Allen Ludden'ın ismini söyleyerek vermişti.

    White'ın 'Mama's Family' adlı dizide rol arkadaşı olan Vicki Lawrence, bu konuda Page Six'e yaptığı açıklamada; oyuncunun ölmeden hemen önce eşi Allen Ludden'ın adını söylediğini anlatmıştı.

    Lawrence, bu konuda White'ın bir başka rol arkadaşı Carol Burnett'ı da kaynak göstermişti.

  • "ONLARI ÖLÜM AYIRDI"

    Vicki Lawrence, "Carol'a mesaj yazdım ve sevdiğin insanların gidişini izlemenin korkunç bir şey olduğunu belirttim. O da bana, 'Biliyorum, biliyorum. Betty'nin asistanıyla konuştum, öldüğünde yanındaydı ve bana Betty'nin ağzından çıkan son sözün 'Allen' olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

    "KORKTUĞUNU SANMIYORUM"

    Betty White'ın yakın arkadaşı ve menajeri olan Jeff Witjas da, "Betty'nin ölümden korktuğunu sanmıyorum. Çünkü o her zaman çok sevdiği kocası Allen Ludden ile birlikte olmayı hayal ediyordu. Bir gün yeniden onunla birlikte olacağına inanıyordu." diye konuşmuştu.

  • TV PROGRAMINDA TANIŞMIŞLARDI

    İkili, 1961 yılında Allen Ludden'ın sunduğu "Password" adlı TV programı sırasında tanışmıştı. O sırada Ludden evliydi. Fakat 18 yıllık eşi Margaret McGloin, kısa bir süre sonra kansere yenik düşmüştü.

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