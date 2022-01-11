"ONLARI ÖLÜM AYIRDI"

Vicki Lawrence, "Carol'a mesaj yazdım ve sevdiğin insanların gidişini izlemenin korkunç bir şey olduğunu belirttim. O da bana, 'Biliyorum, biliyorum. Betty'nin asistanıyla konuştum, öldüğünde yanındaydı ve bana Betty'nin ağzından çıkan son sözün 'Allen' olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

"KORKTUĞUNU SANMIYORUM"

Betty White'ın yakın arkadaşı ve menajeri olan Jeff Witjas da, "Betty'nin ölümden korktuğunu sanmıyorum. Çünkü o her zaman çok sevdiği kocası Allen Ludden ile birlikte olmayı hayal ediyordu. Bir gün yeniden onunla birlikte olacağına inanıyordu." diye konuşmuştu.