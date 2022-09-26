Betonu 'kullanılamaz' çıkan inşaata silahlı saldırı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kullandığı betonlara uygunluk raporu aldıktan sonra konut inşaatına başlayan inşaat mühendisi İdris Karataş, binada oluşan ciddi çatlakları fark edince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden inceleme istedi.
DHA'nın haberine göre inceleme sonucu betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu raporu verildi. Karataş'ın, betonu aldığı ve uygunluk raporu veren firmaya suç duyurusunda bulunmasının ardından durdurduğu inşaatta, gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda bekçi Mustafa Karataş (43) yaralandı.
ÇATLAKLARI GÖRÜNCE İNŞAATI DURDURDU
Malkara'da müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, mart ayında 3 blok ve 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup, inşaatta kullanacağı malzemelerin kontrolünün yapılmasını istedi. Müdürlüğe bağlı çalışan yapı denetim firmasından gelen ekip, betondan aldığı numuneleri inceleyerek, 'sağlam' raporu verdi. Raporla belediyeye başvurup, gerekli izinleri alan Karataş, inşaata başladı. 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatını tamamlayan İdris Karataş, betonlarda ciddi çatlak ve deformasyonlar olduğunu fark ederek, çalışmaları durdurdu. Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurarak, inşaatta kullandığı betonlardan karot alınıp, incelenmesini istedi. Talebin ardından Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler, betonlardan karot alıp, laboratuvarda kırımlar yaptı. İnceleme sonucu inşaatta kullanılan betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi.
İdris Karataş, betonları aldığı firma ile betonların kontrolünü yapan yapı denetim firması hakkında yasal yollara başvurduğunu söyledi. Avukatı aracılığıyla iki firma hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karataş, "Gerekli kontroller yapılmadan, kullandığımız betona sağlam raporu verilmiş. Elimizdeki tüm raporlarla yasak süreci başlattık" diye konuştu.
BEKÇİ YARALANDI
İdris Karataş, yasal sürecin ardından çalışmaların durduğu inşaatta bekçi görevlendirdi. Camiatik Mahallesi Kanara Caddesi'ndeki inşaata gece yarısı gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece bekçisi Mustafa Karataş'a ateş açarak kaçtı. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan Karataş, kendisini inşaatın odasına attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Baş ve kulak bölgesinden hafif yaralanan Karataş, ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde detaylı incelemede bulunan polis, silahlı saldırıda bulunan kişi da ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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