Beton mikserlerine elektronik takip geliyor

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Betonun denetiminin daha verimli sağlanması amacıyla beton mikserlerine çip takılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın 2019 başından itibaren, inşaatlarda betonun projesine uygunluğunun denetimi için sürdürdüğü çipli beton uygulaması kapsamında yayımlanan tebliğ ile inşaat sahasına gelen beton mikserleri de çip uygulamasına dahil edilecek.
Mikserlere çip takılmasıyla üreticiden çıkan betonun takibi sağlanacak, betonda kaçağın önüne geçilecek.
Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılacak çip etiketler mikserlere takılacak. Etiketsiz mikserler beton dökemeyecek. Uygulama, 60 günlük hazırlık süresi sonunda başlayacak.
Ayrıca mikserlerle taşınan betona ait sevk irsaliyeleri de barkodlu olacak. Sahadaki denetim elemanlarınca bu barkodlu irsaliyelerden alınan bilgiler de elektronik ortama aktarılacak.
- Beton laboratuvarlarına anlık sıcaklık ve nem ölçüm şartı
Tebliğe göre, beton deneyi yapan laboratuvarların numuneleri muhafaza ettikleri kür havuz ve odalarının ortam sıcaklığı ve nemi anlık olarak ölçülüp sistem tarafından denetlenecek.
Tebliğ ile Bakanlık, daha önce başlayan çipli beton uygulamasına ek olarak beton mikserleri ve laboratuvar ortamlarındaki tüm beton döküm süreçlerini elektronik ortamda denetlemiş olacak.
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